تعرف على تفاصيل مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أكدت وزارة النقل، أن مشروع ازدواج طريق (أسيوط - سوهاج الصحراوي الشرقي)، يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، ويبلغ طوله 145 كم، بتكلفة إجمالية 1.138 مليار جنيه، ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون حارتين بكل اتجاه.

ومن المقرر الانتهاء من الجزء الأول من وصلة قنا إلى تقاطع سوهاج - البحر الأحمر، قبل 30 يونيو المقبل، بطول 55 كم، والجزء الثاني حتى أسيوط بطول 90 كم خلال شهر أكتوبر المقبل.

يأتي تنفيذ هذا المشروع، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث بالاضافة إلى سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمرانى والصناعى والزراعى بكافة محافظات الجمهورية.

وقسمت الوزارة العمل على 6 شركات، لسرعة الانجاز، خاصة أن هذا الطريق يشهد تنفيذ أعمال ضخمة، حيث يتم تنفيذ أعمال تكسير تقدر بـ800 ألف متر مكعب حجارة، بالإضافة إلى أعمال تأمين سلامة المرور بالطريق نظرا لوجود العديد من المنحنيات بالطريق.

يُسهم المشروع فى الحد من الحوادث على الطريق وتنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا – الغردقة).

كما يسهم أيضا فى تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التى تعتمد عليها المناطق السياحية فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فى وسط الصعيد، حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقى سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا، اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهذا الطريق سيكون محور "سفاجا – سوهاج – أسيوط" المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.​