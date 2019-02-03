عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان لعرض التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخد الرأي على 4 مشروعات قوانين.

وتتضمن تلك القوانين قانون بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

ومن المتوقع أن يعلن "عبد العال"، تسلمه مذكرة برلمانية من زعهيم الأغلبية الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمقترحات النواب عن التعديلات الدستورية.