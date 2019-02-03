افتتاح مدرسة "العروبة" في إمبابة بعد تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفير اليابانى ماساكي نوكي أعمال التطوير الشاملة لمدرسة العروبة الابتدائية بمنطقة امبابة بحي شمال الجيزة.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير بلغت تكلفتها 4,8 مليون جنيه، وتمت من خلال دعم من المنحة اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأهلي الأساسي، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وبتنفيذ أحد الجمعيات الأهلية المهتمة بخدمة المجتمع.

وأكد راشد على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والاستفادة منها في خدمة المجتمع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المدرسة أصبحت جاهزة على أكمل وجه لاستقبال التلاميذ بالفصل الدراسي الثاني بعد تطويرها.

وأوضح راشد أن الجمعية رفعت قدرات المدرسين العاملين بالمدرسة من خلال دورات تدريبية؛ للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمدرسة، وشملت الدورات ورش عمل تحليل المحتوى، والتعليم، والمشكلات السلوكية للطفل.

وأعلن المحافظ في تصريحات له عن الانتهاء من تجهيز عدد من المدارس، ودخولها الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني فى إطار الجهود التي تبذل للتوسع فى إنشاء المدارس وتفتيت الكثافات الطلايبة بالفصول التي تعاني منها المدارس بالمحافظة، خاصة في ظل تطبيق منظومة تعليمية جديدة تتبناها الدولة لتطوير العملية التعليمية بالكامل.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن التعاون مع دولة اليابان في تطوير المدرسة يأتي في إطار سلسلة الأعمال الجاري تنفيذها مع اليابان، حيث سيتم افتتاح 20 مدرسة يابانية خلال العام الحالي ليصل عدد المدارس اليابانية في مصر إلى 55 مدرسة، مستكملًا: "نرحب بالتعاون دائمًا مع المجتمع المدني في تطوير منظومة التعليم".

وأوضحت الدكتورة غادة والي أن المدرسة هي نتاج عمل لمؤسسة مجتمع مدني، حيث دعمت المنحة اليابانية أعمال التطوير فيها بنسبة 80%،كما تحملت جمعية تكاتف تكاليف التطوير بنسبة 20% في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف إن المدرسة هي واحدة ضمن 25 مدرسة، طورتها جمعية تكاتف، وأن هناك مدرستين جوار المدرسة سيتم تطويرهما وتنميتهما بالتنسيق مع محافظة الجيزة والمجتمع المدني.

وأكد نائب السفير الياباني أن الحكومة اليابانية دعمت مشروع تطوير المدرسة للمساعدة في تحسين سبل المعيشة في المجتمع، مشيرًا إلى أن اليابان لها التزامات كاملة لدعم تطوير المنظومة التعليمية التي تقوم بها مصر، وتم افتتاح 35 مدرسة يابانية منذ الشهور الماضية بالتعاون مع الحكومة المصرية.