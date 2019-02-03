الأرصاد تعلن: ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والقاهرة 27

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ليسود غدا الاثنين طقس دافىء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 27

شبين الكوم 13 26

طنطا 13 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 12 24

بلطيم 14 24

مطروح 11 22

السلوم 11 23

سيوة 07 26

بورسعيد 15 25

دمياط 14 24

الزقازيق 12 25

الاسماعيلية 08 27

السويس 10 27

العريش 08 26

رفح 09 25

رأس سدر 12 27

نخل 04 24

نويبع 16 25

طابا 15 24

كاترين 04 23

الطور 12 25

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 14 25

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 28

بنى سويف 10 28

المنيا 10 29

أسيوط 10 29

سوهاج 11 29

قنا 11 29

الأقصر 12 30

أسوان 12 30

أبوسمبل 13 29

الوادى الجديد 10 27

شلاتين 18 27

ابو رماد 19 26

راس حدربة 20 25

حلايب 19 26