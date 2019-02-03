محمود بدر: حوار مجتمعي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، هيّ إقرار لحوار مجتمعي بدأ منذ فترة.

كان المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، أعلن أمس، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وأضاف بدر في تصريحات لمصراوي: "بعد الممارسة العملية للدستور القائم، تأكدت الحاجة لتعديله، وهذا ما بدأناه اليوم".

وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ.

كما تشمل التعديلات المقترحة تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح محمود بدر أنه سيتم فتح حوارًا مجتمعياً بشأن هذه التعديلات "تقديمها للبرلمان اليوم لا يعني موافقة نهائية، بل سنسمع كل الآراء".