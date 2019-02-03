«الصحفيين» تحدد اليوم موعد فتح باب الترشح للانتخابات

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يعقد مجلس نقابة الصحفيين، عصر اليوم، اجتماعا برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة لتحديد ميعاد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في مارس المقبل على منصب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يختار مجلس النقابة خلال الاجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات وانعقاد الجمعية العمومية. وتُجري الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب، ونصف أعضاء مجلسها، وهم: "خالد ميري، محمد شبانة، حاتم زكريا، إبراهيم أبوكيلة، محمود كامل، أبوالسعود محمد".
وقررت النقابة، النص على حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو قد أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين. واشترطت النقابة، ألا يكون وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويُطلب من جميع المرشحين
وقررت النقابة، النص على حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو قد أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين.
واشترطت النقابة، ألا يكون وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويُطلب من جميع المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة، وتمغة صحفية بقيمة 100 جنيهه للترشح للعضوية، و200 جنيه للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بجميع القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
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