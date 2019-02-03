انت الان تتابع 75 مليار جنيه حجم استهلاك المصريين من الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الدكتور مجدى ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، أن حجم استهلاك المصريين من الأدوية وصل إلى 75 مليار جنيه خلال عام 2018 بزيادة كبيرة عن عامى 2016، 2017 وفق مؤشرات المؤسسة العالمية للمعلومات والاستشارات الدوائية "ims" إحدى الشركات المسؤولة عن إجراء الإحصائيات. جاء ذلك خلال مؤتمر أقامه حزب مستقبل وطن بالقليوبية، تحت عنوان "الثقافة الصحية.. صحتك تهمنا"، وذلك بمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم".

وقال ثابت: إن جزء من المبلغ سالف الذكر يتضمن الاستهلاك العشوائى للأدوية التى تصرف "بدون روشتة"، وهو أمر كارثى، حيث يقوم المواطنين بشراء الدواء من تلقاء أنفسهم دون استشارة طبيب مختص لاسيما مسكنات الألم والمضادات الحيوية، وهذه الأدوية تسبب الإصابة ببعض الأمراض الأخرى ولها مضاعفات خطيرة.وأوضح أن المجتمع