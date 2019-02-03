شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالفيوم اليوم لمدة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه نظراً لأعمال الصيانة اللازمة لمحطة مياه العزب الجديدة (المرحلة الأولي)، فسيتم قطع المياه لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 9 مساء اليوم الأحد الموافق 3/2/2019، حتى الساعة 9 مساء يوم الاثنين الموافق 4/2/2019.
وأشارت الشركةـ في بيان اليوم الأحد، إلى أن الأعمال ستؤثر علي مدينة الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة وبعض قري مركز الفيوم وبعض قري مركز سنورس وبعض قري مركز أبشواي وبعض قري مركز أطسا وبعض قري مركز يوسف الصديق.
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