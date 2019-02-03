شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المبنى الإداري لمجمع الأحوال المدنية بالمنيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، افتتاح المبنى الإداري لمجمع الأحوال المدنية بمركز خدمات مدينة المنيا الجديدة، الذي أُقيم على مساحة 1600 م2، بحضور اللواء محمد عاطف القليوبي، وكيل مناطق الوجه القبلي، والعميد شريف محمد يحيى الديان، مساعد المدير لمنطقة شمال الصعيد، والعقيد عبدالرحيم محمد خليفة، مدير إدارة المنيا، ونواب رئيس جهاز المدينة، وعدد كبير من ضباط الشرطة بإدارة أمن المنيا.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الحضور قاموا بتفقد المبنى الإداري لمجمع الأحوال المدنية، ونظم السلامة والأمان، وأشادوا بالتنفيذ، مؤكداً حرص جهاز المدينة على توفير جميع الخدمات المختلفة للسكان من أجل الوصول بالمدينة لتكون عروس المدن الجديدة بالصعيد.