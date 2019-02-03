شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 24 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الأحد، توجيهاته إلى مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ورؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية لإنجاح أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان «من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك للأطفال المصريين وغير المصريين»، والتي ستبدأ في 24 من فبراير الجاري، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة «بالمجان».

وبحسب بيان، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتكليف مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان عن مواعيد الحملة في خطبة يومي الجمعة 15 و22 فبراير الجاري، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في جميع أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.