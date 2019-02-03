شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة الطبيب قاتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ إلى المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور بهاء الدين محمد المرى، وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبى وسكرتارية محمد رضا خليفة، الأحد، إحالة أوراق الطبيب أحمد عبدالله زكي، المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي لتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم. وحددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.

كانت هذه تفاصيل خبر إحالة الطبيب قاتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ إلى المفتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.