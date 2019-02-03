شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تهدد بفسخ التعاقد مع الشركة المشغلة لمحطة انتظار ركاب ميناء الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هدد مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر، الشركة المشغلة لمحطة انتظار ركاب ميناء الغردقة البحري بفسخ وإلغاء التعاقد معها، حيث أرسلت الهيئة إنذارًا للشركة بمنحها مهلة ٣ أشهر لتشغيل المحطة أو إلغاء التعاقد معها، وإعادة طرح تشغيل المحطة من جديد للاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الهيئة، والتي وصلت تكلفتها ٥٠ مليون جنيه دون تحقيق أي عائد يذكر حتى الآن.

وشدد اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الهيئة، خلال تفقده محطة انتظار الركاب لميناء الغردقة البحري على سرعة العمل على تسويق وتشغيل الجزء الاستثماري بمحطة الركاب بصورة فعالة، لاسترداد تكلفة الاستثمارات بأقصى سرعة وفي أقل مدة زمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المشغلة للمحطة بعد مدة انتهاء المهلة التي تم منحها لها.

كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، افتتح محطة انتظار ركاب ميناء الغردقة البحري بمنطقة الطريق الدائري بتكلفة 50 مليون جنيه واستخدامها كمحطة انتظار للركاب المغادرين عن طريق الميناء، إلا أن هذه المحطة بالرغم من افتتاحها لم تعمل يوما واحدا، ما يجعل إقامة هذا المحطة بهذا المكان إهدار للمال العام، حيث إن المحطة بعيدة عن الميناء بنحو ٨ كيلو مترات، وتقع في منطقة خالية من الخدمات والمرافق، وتضم المحطة مبنى إداريا وفندقا على مساحة 765 مترًا، ومظلة أتوبيسات على مساحة 1440 مترًا ومطعم VIB على مساحة 656 مترا ومجموعة محلات ومطاعم تيك أواي، ومسرح ودورات مياه وسوق خارجي وبوابات وخزانات للمياه وشبكة مياه داخلية وشبكة صرف صحي وتليفونات.