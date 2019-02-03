شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات وزارية بتجديد وتعيين 8 مديرين بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ثمانية قرارات وزارية بتجديد وتعيين مديرين عموم بجامعة الزقازيق. ومن جانبه أعلن الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق أن القرارات شملت القرار رقم 289 بتجديد تعيين عمرو السيد إبراهيم راجح في وظيفة مدير عام العلاقات العامة، والقرار 290 بتعيين خالد محمود الشحات في وظيفة أمين كلية الطب البشري ،والقرار 291 بتعيين حسيني مصطفى عبدالرحمن في وظيفة أمين كلية الزراعة، والقرار 292 بتعيين عبدالتواب محمد عبدالحميد الجندي في وظيفة مدير عام الشؤون الهندسية والقرار 293 بتعيين محمد إبراهيم سليمان في وظيفة أمين كلية الحقوق والقرار 594 بتجديد تعيين أدهم عزت محمد دمرداش صالح في وظيفة مدير عام شؤون مكتب رئيس جامعة الزقازيق والقرار 295 بتجديد تعيين محمد السيد طه عبدالحميد في وظيفة مدير عام الشؤون المالية بمستشفيات جامعة الزقازيق، والقرار 296 بتجديد تعيين أحمد السيد فرج في وظيفة مدير عام الخدمات الإدارية.

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