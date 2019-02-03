شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل وزير القوى العاملة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف وزير القوى العاملة الدكتور محمد محمود سعفان، في مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم الأحد،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ واللواء عصام العلقامي السكرتير العام
هذا ومن المقرر أن يتوجه محافظ بني سويف ووزير القوى العاملة لتفقد مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل،يعقبها افتتاح الملتقى التوظيفى الأول لعام 2019 الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي بمدينة بني سويف
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