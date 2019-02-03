شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تفتتح أكبر مؤتمر دولي جغرافي بالشرق الأوسط لمناقشة قضايا التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة المنوفية المؤتمر الجغرافي الدولي الثانى لمناقشة قضايا التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الإمكانيات وطموحات الشعوب وذلك بمقر جامعة الدول العربية، وبمشاركة ١٥٠ أستاذا وباحثا لأكثر من ٦٠ جامعة ومؤسسة مصرية وعربية في مصر والعراق والسعودية والسودان والجزائر وليبيا وموريتانيا وعمان والكويت.

وأكد الدكتور إسماعيل يوسف منسق عام المؤتمر بان المؤتمر يواكب الجهود التنموية في مصر والبلاد العربية والتي تهدف للارتقاء بالإنسان والمكان كما يتناول مشكلات وآفاق التنمية في البلاد العربية وكيفية تحقيقها مع استمرار الحفاظ على البيئة.

كما أشار الدكتور حسين أباظة مستشار التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى أهمية المشاركة المجتمعية للمرأة والشباب والمشاركة بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن مصر أعطت أولوية كبيرة في الفترة الأخيرة للاستثمار في العنصر البشري والذي يعد محور التنمية.

كما أكد الدكتور فتحي مصلحي عضو المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، ومقرر لجنة الجغرافيا ان مركز البحوث الجغرافية يعد مركز بحثي جامعي يهتم بكافة الموضوعات الجغرافية والبيئية، كما أعرب عن أمله أن يكون هناك مركز جغرافي إقليمي في كل جامعة، ومن ناحية أخرى أكد على ضرورة اهتمام كافة قطاعات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

كما أضاف الدكتور أشرف منصور أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة ان قضايا التنمية أصبحت من القضايا الاهم على الساحة الدولية، وخاصة التنمية الإقتصادية والتي تشغل المواطن العربي طول الوقت، ولذلك فلابد من استغلال الموارد المتاحة والتغلب على معوقات هذه التنمية وإيجاد حلول جذرية لكل طبقات المجتمع لتحقيق متطلباته.