شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء فرع للشهر العقاري والتوثيق بنقابة الصحفيين (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على إنشاء فرع للشهر العقاري والتوثيق باسم فرع توثيق نقابة الصحفيين يبتع مكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة، يكون مقره مبني نقابة الصحفيين بالقاهرة. وللإطلاع على نص القرار الصادر صباح اليوم، في عدد الجريدة الرسمية:

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