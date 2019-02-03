شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق متحدي الإعاقة بنتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اظهرت نتائج الفصل الدراسي الاول لامتحانات الشهادة الاعدادية والتي اعتمدها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر عن تفوق الطلاب المكفوفين والصم والبكم على الاصحاء بنفس الشهادة وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بنتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمدارس مدن المحافظة.

وأكد عبدالله أن مؤشرات نتيجة الفصل الدراسى الأول من الشهادة الإعدادية عدد الناجحين، بلغ 3015 طالبا من إجمالي المقيدين 5807 بجميع مدارس المحافظة بنسبة نجاح 52% وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم ١٠٠% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 76،4%.

ومن جانبه اكد محافظ البحر الأحمر، على ان الاهتمام بالعملية التعليمية ودعمها مستمر، للنهوض بمستوى الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، والوصول إلى أفضل النتائج في كل مدن المحافظة.

واكدت نورا فاضل وكيل وزترة التربية والتعليم بالبحر الاحمر ان النتيجة سيتم اعلانها في المدارس اليوم الاحد وان هذة النتيجة غير نهائية حيث ستضاف درجات التيرم الثاني على درجات الفصل الدراسي الاول .

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