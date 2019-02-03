شكرا لقرائتكم خبر عن سجاد حريرى وصدف وفخار.. معروضات المنوفية في معرض إجازة نصف العام بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على دعم أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية من أجل تنمية هذه الصناعات وتوفير فرص عمل وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتعريف المستهلك بالمنتجات المتميزة التي تشتهر بها محافظة المنوفية كون المحافظة قلعة للصناعات اليدوية .

هذا وتشارك المنوفية بمعرض اجازة نصف العام يضم العديد من الصناعات التي تشتهر بها المحافظة عن غيرها من المحافظات الأخري كالسجاد اليدوي والنجف والتحف الإسلامية والصدف والسيرما وأرابيسك والخزف والفخار والصناعات التراثية بالإضافة إلى الصناعات الهندسية لمنطقة قويسنا ومنطقة السادات الصناعية والمنتجات الغذائية ( أجبان – عسل نحل – حلويات ) فضلا عن منتجات برج المنوفية السياحي وما يشتهر به من المنتجات التي تعكس البيئة الريفية من الفطير المشلتت والجبنة القديمة والعسل الأسود والرقاق الفلاحي .

سجاد حريرى وصدف وفخارمعروضات المنوفية فى معرض اجازة نصف العام بالقاهرة

سجاد حريرى وصدف وفخارمعروضات المنوفية فى معرض اجازة نصف العام بالقاهرة

سجاد حريرى وصدف وفخارمعروضات المنوفية فى معرض اجازة نصف العام بالقاهرة

سجاد حريرى وصدف وفخارمعروضات المنوفية فى معرض اجازة نصف العام بالقاهرة

جدير بالذكر أن معرض أجازة نصف العام والمقام بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة 15 ألف متر مربع يضم منتجات المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات الغذائية والصناعات الحرفية واليدوية والكيماوية والأجهزة الكهربية، ويحظي المعرض في دورته الأولي بمشاركة العديد من الوزارات مثل وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون ووزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا مشاركة العديد من الشركات الكبرى المتخصصة في الصناعات المختلفة .