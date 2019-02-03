شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات المعسكر الشتوى الدولى لتحالف الحزام والطريق لابتكارات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فاعليات المعسكر الشتوى الدولى لتحالف الحزام والطريق لابتكارات الطيران والفضاء والذى استمر فى الفترة من 20/1 إلى 1/2/2019 بالكلية الفنية العسكرية، حيث شارك فيه 74 عضواً من 15 مؤسسة علمية .

بدأت مراسم الجلسة الختامية لفعاليات المعسكر بكلمة ألقتها سكرتير عام تحالف الحزام والطريق أعربت فيها عن شكرها للقيادة العامة للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية على تنظيم هذا الملتقى العلمى الهام والذى ساهم من خلاله فى تبادل الرؤى والخبرات من خلال ورش العمل والمحاضرات والمسابقات المختلفة التى خلقت روح التنافس بين جميع الطلبة المشتركين .

وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى أن إقامة مثل هذه المعسكرات هى أحد الطرق التى تسهم فى تنمية روح المشاركة الجماعية والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد والربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملى مما يسهم فى تطوير المنظومة التعليمية والإرتقاء بمستوى الطلبة.

وفى نهاية فعاليات الجلسة الختامية لفعاليات المعسكر تم تكريم الطلبة الأوائل فى المسابقات المختلفة، حيث يأتى هذا المعسكر فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجى فى كافة المجالات العلمية والبحثية وتوسيع قاعدة المجالات البحثية من خلال تنظيم أنشطة بحثية مشتركة على المستوى الدولى لتنمية القدرة على التصميم والإبتكار

جدير بالذكر أن الكلية الفنية العسكرية نظمت هذا المعسكر بناء على الدعوة الموجهة من أمانة تحالف الحزام والطريق لابتكاراتِ الطيران والفضاء إلى الكلية الفنية العسكرية لتنظيم المعسكر الشتوي للتحالف حيث يعتبر المعسكر هو النشاط الأول الذى يتم تنفيذه خارج جمهورية الصين الشعبية .