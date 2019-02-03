شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الاستثمارات الحكومية الوادى الجديد بخطة العام المالى 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجولة تفقدية لمحافظة الوادى الجديد لزيارة عدد من مشروعات المحافظة، حيث كان فى استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وبدأت الوزيرة جولتها التفقدية بزيارة مشروع الاستزراع السمكى والصوب الزراعية بالمحافظة، ويقع مشروع إنشاء مزرعة للاستزراع السمكى بقرية الشركة 55 شمال مركز الخارجة، وأوضح اللواء محمد الزملوط أن تكلفة المشروع تقدر بحوالى مليون و760 ألف جنيه، وهو يعد أحد المشروعات الرائدة بالمحافظة.

ومن جانبها أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادى الجديد بخطة العام المالى 18/2019 تبلغ 2 مليار و48 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم مع السيد محافظ الوادى الجديد استعراض الفرص التنموية للمحافظة، مع بحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة بهدف استقدام حوالى 50.000 مواطن من عدد من المحافظات إلى محافظة الوادى الجديد سنويا.

وأكدت هالة السعيد، على أن محافظة الوادى الجديد لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التى من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق لسكانها.