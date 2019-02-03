شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل أمام البرلمان: مصر تقود القارة الأفريقية نحو التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن مصر تقود القارة الأفريقية للتنمية، مشيرا إلى أنها تمتلك العديد من المقومات أهمها المياه.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية فى مجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، لمناقشة خطة وزارة النقل فى التواصل مع القارة والمشروعات المشتركة، متابعًا: "مصر فى علاقتها مع أفريقيا لا تنظر لمصلحتها، وإنما الهدف الأساسى هو تنمية وخدمة القارة وهو ما سيحقق لمصر الريادة".



وأشار عرفات، إلى أن هناك مفهوما مغلوطا بأن هيئة السكة الحديد فى مصر هيئة اقتصادية، ولكن الحقيقة هى هيئة خدمية، حيث تقدم خدمات لكافة الجهات، لافتًا إلى أن مصر تهتم بتنمية أفريقيا بهدف التطوير وليس بهدف المصلحة الخاصة لمصر، مؤكدًا على أن غياب الربط مباشر بين دول أفريقيا يؤثر على عملية التنمية.



وتابع وزير النقل: "نسعى لإعادة منظومة النقل النهرى، وهو القطاع الذى كان يعانى كثيرا بسبب دعم الدولة للمحروقات، وكلما كان هناك دعما للمحروقات يتم الاتجاه إلى النقل السهل عن طريق الأسفلت".



وأكد عرفات، على أن رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا يعيد الاهتمام مرة أخرى بالنقل النهرى، مشيرا إلى أن المخرج يوسف شاهين، أخرج فيلمين هامين عن النقل وهما صراع فى النيل، والذى تناول النقل عن طريق النهر، وفيلم وباب الحديد، والذى تناول النقل عن طريق السكة الحديد، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في مشروع (r I s) يهدف إلى البنية المعلوماتية لنهر النيل.



وشدد وزير النقل، على أن مصر تعمل على تذليل العقبات في المشروعات داخل القارة الأفريقية، لافتا إلى أن هناك شعور بأن هناك أب كبير لا يفكر فى مصلحته فقط ولكن فى مصلحة القارة، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.

وردا على تساؤل النائبة آمنة نصير، حول وجود معوقات إنشاء هذه المشروعات بسبب التمويل، أوضح وزير النقل، أنه لم تم النظر لمشكلات التمويل لن يتم العمل، ولكن نسعى لتذليل هذه المصاعب من أجل تحقيق التنمية الحقيقية في دول القارة الأفريقية.



وأعلن وزير النقل، أنه سيتم التركيز فى الفترة المقبلة على المشروعات التى تساعد فى عملية الربط بين مصر وأفريقيا، لافتًا إلى أن ترتيب مصر في الطرق 2014 على مستوى العالم كان 114، وارتفع التصنيف الآن إلى 74، ونسعى لتحقيق مزيد من التقدم.