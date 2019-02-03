شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكل الأنحاء والعظمى بالعاصمة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة علي الوجه البحرى و القاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار على جنوب الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحريه هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 24 والصغرى 12 درجة ، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة ، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة ، وسانت كاترين العظمى 23 درجة والصغر 04 درجات.