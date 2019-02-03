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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى: الشرق مهد الديانات السماوية الثلاث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القس أولاف فيكس تافيت الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى بالاتحاد السويسرى؛ فى كلمته أمام المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية المنعقد حاليا بأبو ظبى، إنه بلا شك التسامح قيمة مهمة تمثل لبنة لبناء مجتمعات صحية ونرحب بمبادرة الإمارات لنشر هذه القيم.
وأوضح أن الدور الأكبر لنشر قيم الحوار والتسامح يقع على عاتق منطقة الشرق الأوسط لأنها مهد الديانات الثلاث، مضيفا، نحن جميعنا أعضاء فى أسرة بشرية واحدة، نحن على صلة مع بعضنا البعض، نحن اليوم معا فى مؤتمر الأخوة الإنسانية، ولدينا تحديات وتتمثل فى كيفية التعامل مع الاختلافات ولكن يمكننا أن نتغلب عليها بالحياد والحب فهى فضيلة ومن غير الحب لا يمكن فعل شىء.
وقال شعارنا بهذا المؤتمر أن نكون معا من أجل تحقيق العدالة والسلام ونركز على كيفية التعامل وهو أمر يواجه الإنسانية، مضيفا أن التطرف ذئب بشرى ومن أكثر سموم العالم،، يمثل خطر كبير وتبعات مميتة على مستوى العالم.
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