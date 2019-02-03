شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة السياحة تكشف حفائر تنقيب أسفل منزل تقود لـ"مقبرة أثرية" قرب الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى الكشف عن حفائر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطريقة غير مشروعة، تقود إلى الكشف عن "مقبرة أثرية" بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة . وسنوافيكم بالتفاصيل..

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