شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل لـ 31 درجة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء تكون ذروته الثلاثاء المقبل، وذلك نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية قادمة من شمال السودان وجنوب السعودية ورياح جنوبية.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة وأعلى من المعدل بحوالى 7 لـ 8 درجات، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 30 و 31 درجة.

وأشار مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال الفترة المقبلة تتكون الشبورة المائية على الطرق تكون كثيفة أحيانا مما يتطلب على السائقين توخى الحذر أثناء القيادة فضلا عن تكون الشوائب العالقة والرمال المثارة على المناطق المكشوفة من الثلاثاء مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد وسيناء .