شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من دار الكتب: القاهرة ستظل عاصمة مصر إلى الأبد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك مخطط طموح لتطوير منطقة القاهرة الخديوية، ومنطقة الفسطاط وسور مجرى العيون ومنطقة سور الأزبكية، وتطوير منطقة كورنيش النيل.
وأضاف مدبولى فى كلمته خلال افتتاحه دار الكتب المصرية، أن أحد أهم أهداف العاصمة الإدارية الجديدة، هى نقل الاستخدامات التى تثقل كاهل القاهرة، وإعادة العاصمة لدورها الحضارى والتاريخى، مؤكدا على أن القاهرة ستظل عاصمة مصر إلى الأبد.
وتوجه رئيس الوزراء، بالشكر لحاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، على دوره فى مصر، ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره إلى حاكم الشارقة خلال افتتاح دار كتب باب الخلق.
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