شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نص كلمة حاكم الشارقة التذكارية بدار الكتب بباب الخلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، كلمة تذكارية بدار الكتب بباب الخلق بعد إعادة افتتاحها .

وجاء نص الكلمة" الحمد لله علي الأمان في مصر .. الحمد لله علي الخير المنتشر والحمد لله علي جيل سيحافظ علي مصر.. والحمد لله الذى وهب مصر رجالا.. أخذ الحفاظ على مصر مسألة إيمانية.. والله وأكبر وهذا اليوم هو يوم فخر لافتتاح هذا الصرح أحد الأسلحة التى تنير العقول".