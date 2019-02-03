شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: دمج الطلاب ذوى الاحتياجات جزء من عملية إصلاح التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزيرا التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، والتضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، أعمال التطوير بمدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة فى محافظة الجيزة، اليوم الأحد، التى نفذتها إحدى الجمعيات الأهلية، مع برنامج المنح اليابانية، بتكلفة إجمالية قدرت بـ6 مليون جنيه منها 4 مليون جنيه و800 ألف مقدمة من الجانب اليابانى و20% من إجمالى التكلفة مقدمة من الجمعية.

ورافقهما خلال الافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية والسفير الياباني بمصر.

وخلال تفقدها لأعمال التطويرات بالمدرسة، أشادت غادة والى، بحجم ما تم إنجازه من أعمال، حيث تفقدت القسم الخاص برياض الأطفال، والمعمل المجهز، وأثنت على اعتماد كود الإعاقة داخل المدرسة، وتخصيص أماكن وخدمات لتسهيل حركتهم، حيث شاهدت عرضا عن الإنجازات التى تمت بالمدرسة كما شهدت عرضا لكورال اطفال المدرسة.

وصرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، بأن المدرسة تعد نموذجا يحتذى به، فيما يختص بالتعاون المطلوب بين الوزارات المختلفة من جهة، ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المانحة من جهة أخرى، للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية والاجتماعية.

وأثنى شوقى على نجاح مدرسة العروبة، فى اعتماد كود الإعاقة، وتوفير كافة التيسيرات المطلوبة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن التكاتف المجتمعى ودمج الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس العادية جزء لا يتجزأ من عملية إصلاح التعليم الكبرى التى تخوضها مصر فى عام التعليم 2019، مضيفا أن تغيير الثقافة يحدث بالفعل، كما هو واضح من نموذج مدرسة العروبة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن أعمال التطوير شملت تحديث الأثاثات والتجهيزات والتطوير الإنشائى، وبرامج بناء القدرات للمدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة، وأولياء الأمور، كما شملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة، ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالب وطالبة، مقابل 451 طالب وطالبة 72 طالب وطالبة بمرحلة رياض الاطفال و504 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية و48 طالب وطالبة بفصل التعليم المجتمعي مع الالتزام بكود المعاقين، وتجهيز معمل للعلوم، إضافة إلى إنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية، يحتوى على 2 قاعة رياض أطفال وفناء مجهز خاص بهم، كذلك تم توفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات المدرسين، تضمنت تحليل محتوى المناهج، وصعوبات التعلم ومبادى التنمية الشاملة، وكيفية التعامل مع مشكلات الطفل.

تعد مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بالجيزة، هى المدرسة الثانية، والتى قامت جمعية تكاتف للتنمية بتطويرها من خلال التعاون مع البرنامج اليابانى والمدرسة رقم 25، والتى قامت الجمعية بتطويرها على مستوى محافظات القاهرة –الجيزة – القليوبية – بنى سويف – السويس.