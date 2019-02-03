ننشر نص كلمة رئيس الوزراء التذكارية بدار الكتب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كلمة تذكارية بدفتر دار الكتب بباب الخلق جاء نصها " شرفت اليوم بصحبة صاحب السمو الشيخ سلطان حاكم الشارقة فى إعادة افتتاح هذا الصرح الحضارى العظيم وادعو الله أن يحفظ مصر من كل سوء ودائما مزيد من التقدم والرقى لكى تعود مصر لدورها القيادى العظيم على مستوى العالم".

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