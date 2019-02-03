شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مقابلات خريجى الحقوق والشريعة والقانون لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الأمانة العامة لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة، تأجيل المقابلات الخاصة بدفعة مندوب مساعد 2017 الخاصة بجامعة القاهرة، التي كان مقررا لها يومي الإثنين 4 فبراير، والأربعاء 6 فبراير الجاري، على أن يتم إعلام المؤجلين بالمواعيد الجديدة فور اعلانها، وهكذا بالنسبة لتخلفات 2016.

كان مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن موعد تلقى طلبات التعيين فى وظيفة "مندوب مساعد" من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.

وأشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة ما يلى:

ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.