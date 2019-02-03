شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والتضامن والسفير اليابانى يفتتحون تطوير مدرسة العروبة بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والسفير اليابانى بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، أعمال التطويرات الخاصة بمدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة.

وتفقد وزيرا التعليم والتضامن والمحافظ، أعمال التطوير التى تمت فى المدرسة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال تطويرات المدرسة 6 ملايين جنيه، منها 4 ملايين و800 ألف جنيه، مقدمة من الجانب اليابانى، و20% من إجمالى التكلفة مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية، حيث شملت أعمال التطوير الأثاثات والتجهيزات والتطوير الإنشائى، وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة، وأولياء الأمور.

كما شملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالبا وطالبة مقابل 451 طالبا وطالبة، مع الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم ودورات مياه، إضافة إلى إنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية، وتوفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة.