شرطة السياحة والآثار تكتشف مقبرة أثرية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية عن وجود حفائر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطريقة غير مشروعة، قادت إلى الكشف عن "مقبرة أثرية" بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة . وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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