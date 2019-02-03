إحالة أخصائي بمستشفى بالمنيا إلى المحاكمة التأديبية لمغادرته المناوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي جراحة بطوارئ مستشفى الشيخ فضل بمحافظة المنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، لمغادرته المناوبة المكلف بها بالمستشفى ما تعذر معه قيامه بمناظرة حالة حرجه لمصاب في حادث تصادم ومن ثم عدم اتخاذ الإجراء الطبي العاجل في حينه أو الموافقة على سرعة نقله لمستشفى المنيا الجامعي وذلك رغم استدعاءه تليفونيًا عقب اكتشاف مغادرته لمقر المستشفى ورفضه العودة للمناوبة المكلف بها مما ترتب عليه تدهور حالة المصاب ووفاته.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، أن التحقيقات كشفت عن دخول مواطن مصاب في حادث على طريق الجيش الصحراوي لمستشفى الشيخ فضل وبه إصابات شديدة عبارة عن كسر في الضلوع والجمجمة والوجه وقيام الطبيب المقيم بمناظرة الحالة وعمل الإجراءات الطبية الأزمة، إلا إنه باستدعاء الطبيب -المتهم- فور دخول الحالة بصفته أخصائي الجراحة المناوب بالمستشفى تبين مغادرته للمستشفى، وعند الاتصال لإبلاغه بضرورة الحضور لخطورة الحالة، أمتنع عن العودة للمناوبه المكلف بها مكتفيًا بإصدار توجيهات عبر الهاتف بحجة أن الحالة مستقرة.

واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنيا والتي قررت أنه تبين عدم وجود أي توقيع للمتهم المذكور إلا على تقرير الوفاة مما يؤكد عدم حضوره للمستشفى إلا بعد الوفاة، وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بمغادرة المستشفى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية مما ترتب عليه عدم مناظرة حالة المصاب آنف الذكر والتي كانت حالته تستدعى توقيع المتهم المذكور لتحويله لمستشفى المنيا الجامعي مكتفيا ً بمتابعة الحالة مع الطبيب المقيم تليفونيا ً مما ترتب عليه وفاة المواطن المصاب بعد دخوله المستشفى بأربعة ساعات.