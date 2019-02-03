"أحمد" يطلب تطليق زوجته: "عايزة تتفسح كل يومين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

أقام "أحمد.م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بتطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، قائلاً: "مراتي عايزة تخرج تتفسح كل يومين، حتى لو تعبان".

ذكر الرجل الثلاثيني في دعواه التي حملت رقم 4277 لسنة 2018، أنه يعمل طبيبا صيدليا، وتزوج من "هـ. س" تقليديًا بعد ترشيح أحد المقربين له، أعجب بها في أول لقاء جمعهما لما ظهر عليها من تواضع، وبعد 8 أشهر انتقلا لعش الزوجية لمدة سنة دون إنجاب.

وقال مقيم الدعوى: "عشت معها أجمل أيام حياتي، وبعد انتهاء شهر عسل، استمرت حياتنا بعودتي للعمل، ولاحظت على زوجتي كثرة النزول إلى الشارع لكني تركتها تفعل ما تريد حتى لا تشعر باختناق، لكن طلب خروجها بمنتصف الليل، لم يعجبني، وتكلمت معها لتغير الوضع، لكنها انزعجت، وأغلقت غرفتها بالساعات حتى صالحتها".

وأضاف أن زوجته كانت تنتظره حتى يعود من العمل، ليخرجا معا، ومع تكرار الأمر طلب منها المكوث في المنزل والتقليل من الخروج ليحصل على قسط من الراحة، لكنها رفضت وصممت على التنزه بمفردها، ومن ثم عادت إلى منزل عائلتها، حاول مصالحتها لكنها رفضت، وصممت على الطلاق بطريقة ودية، وترك شقة الزواج لتمكث فيها بمفردها.

لم ينفذ الزوج طلب شريكته، وفشل في تهدئتها، وصمم على رفع دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن.