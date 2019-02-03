رئيس الوزراء: القاهرة ستظل عاصمة مصر للأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

رحب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشيخ محمد القاسمي حاكم الشارقة، خلال افتتاح دار الكتب بعد ترميمها.

وقال رئيس الوزراء: ـتحدث هنا كمواطن مصري وليس كرئيس وزراء، وأشيد بالجهود التي يقوم بها حاكم الشارقة لمصر.

وأعلن في كلمته خلال افتتاح دار الكتب بباب الخلق عقب ترميمه، عن وجود مخطط طموح لتطوير القاهرة الإسلامية والخديوية وكورنيش النيل حتى تعود القاهرة لعهدها السابق، مضيفا: سيكون هذا في أقرب وقت ممكن.

وأوضح: أتحدث عن القاهرة وليس العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة ستظل عاصمة مصر للأبد ونعمل على عودتها إلى سابق عهدها.