شرط أساسي.. لا تصالح في مخالفات البناء قبل تشطيب واجهات المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهى مجلس النواب من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "التصالح في مخالفات البناء" وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال بعض التعديلات على نصوصه.

وتضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة.

مشروع الحكومة

نصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه "يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

تعديل البرلمان

أدخل البرلمان بعض التعديلات على المادة الـ6 والتي تنص على "يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.