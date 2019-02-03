وزير الشباب: الكلمة المكتوبة أهم من "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمعرض الكتاب، وقال إن الثقافة لا تنحصر فقط في الموبايل والسوشيال ميديا، لكن بالقراءة والكلمة المكتوبة.
وقال: نحن أمة نقرأ وننمو ونتطور، القراءة شيء مهم جدا لنمو العقول، وليست القراءة في مجال محدد وإنما في كل المجالات عادة ما تكون مهمة جدا.
وأضاف: أنا أستاذ جامعي وقد استهواني مجال الإدارة لأنه مجال مهم، قائلا: إذا لم تستطع أن تدير نفسك وذاتك لن تستطيع أن تنجح أو تدير شيئا آخر، وكل شيء في حياتنا قائم على الإدارة حتى الدين نفسه.
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