هشام عزمي: تدشين الموقع الإلكتروني لدار الكتب خلال ايّام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق، خلال كلمته بافتتاح الدار بحضور رئيس الوزراء وحاكم الشارقة، إنه سيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكتروني لدار الكتب والوثائق ليصل محتوى الدار للجميع، بشكل رقمي.

وأضاف عزمي: دار الكتب تحتوي على الكثير من المخطوطات النادرة في الدين والطب والفلك والأدب واللغة، مكتوبة باللغات العربية، والتركية، والفارسية. ومصاحف شريفة تتميَّز بجودة الخط، وبراعة الزخرفة، وجمال النقوش المُحلاة بالذهب، وبرديات عربية، ووثائق، وفَرَمانات بالعربية وبالتركية.

وأوضح أن دار الكتب نجحت لأول مرة في اعادة مخطوطين نادرين قبل بيعهما في مزاد.

جاء ذلك خلال افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل دار الكتب بباب الخلق، بعد ترميمها وتطويرها، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وحاكم السلطان محمد بن القاسمي الشارقة ، وخالد عناني وزير الآثار والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وشوقي علام، مفتي الديار المصرية، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق و حمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.​