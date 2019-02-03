بدء تسليم الدفعة الثامنة من وحدات "دار مصر" بالعاشر من رمضان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تسليم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية (144 وحدة سكنية – 6 عمارات – نموذج B) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، الأحد.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن جهاز المدينة يبدأ اليوم الأحد، تسليم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين.

وأضاف الرفاعي، في بيان: "يتم تسليم العمارات أرقام 47 – 49 – 66، بمنطقة شرق المعهد، و25 – 26 – 34، بمنطقة غرب المعهد".

وتابع: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، خلال شهر من تاريخه، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل.