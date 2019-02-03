مصر | "القضاء الإداري" يلغي قرار منع ظهور رئيس نادي الزمالك في وسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القضاء الإداري" يلغي قرار منع ظهور رئيس نادي الزمالك في وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24105 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى للأعلام.
وذكرت الدعوى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة ثلاثة أشهر من الظهور الإعلامي، وعقب انتهاء المدة بثلاثة أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الجاري، بإيقافه لمدة شهرين.
وتابعت الدعوى أن قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سندا من القانون، ضاربا بالمادة 360 من القانون رقم (1) لسنة 2016، الصادر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرض الحائط، والذي تؤكد الحصانة الإجرائية لعضو مجلس النواب وأنه لا يجوز التحقيق معه أو توقيع أي عقوبة أياً كانت عليه دون استئذان المجلس.
وأضافت الدعوى أن قرار "الأعلى للإعلام" جاء مخالفا للدستور ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور منذ صدور دستور 1923 حتى الآن.
محكوم عليه بـ"المؤبد" و"الإعدام".. "الأمن العام" يضبط هاربا خلال 25 يناير بالإسماعيلة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، من ضبط عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011.
ونجح قطاع الأمن العام، في ضبط العنصر الإجرامي شديد الخطورة "عواد. س. ع" وشهرته "عواد الإسكندراني"، سن 37، عاطل، ومقيم بناحية المنايف دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل عمد بمركز فايد والمحكوم عليه بالإعدام
في قضية قتل عمد بمركز فايد وبالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي "قتل عمد، وشروع في قتل" وبالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة، و السابق اتهامه في 5 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقة وسائل نقل" بمنطقة جبلية بناحية أبو سلطان دائرة مركز فايد.
وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام شارك فيها مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه حال قيادته السيارة رقم (جيب شيروكي) وبحوزته (بندقية آلية وخزينة و10 طلقات من ذات العيار)، واعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع ومقاومة السلطات حال ضبطه، وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
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