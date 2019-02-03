مصر | "القضاء الإداري" يلغي قرار منع ظهور رئيس نادي الزمالك في وسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القضاء الإداري" يلغي قرار منع ظهور رئيس نادي الزمالك في وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24105 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى للأعلام.

وذكرت الدعوى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة ثلاثة أشهر من الظهور الإعلامي، وعقب انتهاء المدة بثلاثة أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الجاري، بإيقافه لمدة شهرين.

وتابعت الدعوى أن قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سندا من القانون، ضاربا بالمادة 360 من القانون رقم (1) لسنة 2016، الصادر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرض الحائط، والذي تؤكد الحصانة الإجرائية لعضو مجلس النواب وأنه لا يجوز التحقيق معه أو توقيع أي عقوبة أياً كانت عليه دون استئذان المجلس.

وأضافت الدعوى أن قرار "الأعلى للإعلام" جاء مخالفا للدستور ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور منذ صدور دستور 1923 حتى الآن.