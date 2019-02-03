كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لعاطل وبراءة آخر لاتهامهما بقتل مواطن بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "نصر حسن" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة آخر، لاتهامهما بقتل مواطن بالدرب الأحمر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وبعضوية المستشارين محمد شعبان وممدوح محمود بكري، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور. وأسندت النيابة للمتهمين " نصر حسن، عصام حسن"، تهمة ضرب المجني عليه " محسن محمد" عمدا بأن قام المتهم الأول بإشهار سلاحه الأبيض "مطواة" متعديا عليه به، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، ولم يقصدا قاله ولكن إصابته أودت بحياته، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر | المشدد 3 سنوات لعاطل وبراءة آخر لاتهامهما بقتل مواطن بالدرب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.