مصر | تأجيل مقابلات خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لوظيفة مندوب مساعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مقابلات خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لوظيفة مندوب مساعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الأمانة العامة لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة، أنه تقرر تأجيل المقابلات الخاصة بدفعة مندوب مساعد ٢٠١٧ الخاصة بجامعة القاهرة، التي كان مقررا لها يومي الإثنين ٤ فبراير، الأربعاء ٦ فبراير الجاري.

كان مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن موعد تلقى طلبات التعيين فى وظيفة "مندوب مساعد" من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.

واشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة ما يلى:

ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.