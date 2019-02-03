مصر | لتسببه في وفاة مريض.. إحالة أخصائي جراحة بطوارئ مستشفى الشيخ فضل بالمنيا للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتسببه في وفاة مريض.. إحالة أخصائي جراحة بطوارئ مستشفى الشيخ فضل بالمنيا للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أخصائي جراحة بطوارئ مستشفى الشيخ فضل بمحافظة المنيا للمحاكمة العاجلة، وذلك لمغادرته المناوبة المكلف بها بالمستشفى مما تعذر معه قيامه بمناظرة حالة حرجة لمصاب في حادث تصادم ومن ثم عدم اتخاذ الإجراء الطبي العاجل في حينه أو الموافقة على سرعة نقله لمستشفى المنيا الجامعي وذلك رغم استدعاءه تليفونياً عقب اكتشاف مغادرته لمقر المستشفى ورفضه العودة للمناوبة المكلف بها مما ترتب عليه تدهور حالة المصاب ووفاته.

وكانت نيابة بني مزار الإدارية قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة لمياء فايز رئيس النيابة تحت إشراف المستشار كمال عبد الحكيم دراز مدير النيابة بناءً على بلاغ مديرية الشئون الصحية بالمنيا بشأن مذكرة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنيا والمتضمنة إهمال وتقاعس أحد الأطباء عن العمل المكلف به بطوارئ مستشفى الشيخ فضل مما ترتب عليه وفاة مصاب بحادث على طريق الجيش بعد وصولة المستشفى بأربع ساعات.

وكشفت التحقيقات عن دخول مواطن مصاب في حادث على طريق الجيش الصحراوي لمستشفى الشيخ فضل وبه إصابات شديدة عبارة عن كسر في الضلوع والجمجمة والوجه وقيام الطبيب المقيم بمناظرة الحالة وعمل الإجراءات الطبية الأزمة، إلا إنه باستدعاء الطبيب -المتهم- فور دخول الحالة بصفته أخصائي الجراحة المناوب بالمستشفى تبين مغادرته للمستشفى، وعند الاتصال لإبلاغه بضرورة الحضور لخطورة الحالة، امتنع عن العودة للمناوبة المكلف بها مكتفياً بإصدار توجيهات عبر الهاتف بحجة أن الحالة مستقرة.

واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنيا والتي قررت أنه تبين عدم وجود أي توقيع للمتهم المذكور إلا على تقرير الوفاة مما يؤكد عدم حضوره للمستشفى إلا بعد الوفاة.

وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بمغادرة المستشفى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية مما ترتب عليه عدم مناظرة حالة المصاب آنف الذكر والتي كانت حالته تستدعي توقيع المتهم المذكور لتحويلة لمستشفى المنيا الجامعي مكتفيا بمتابعة الحالة مع الطبيب المقيم تليفونيا ً مما ترتب عليه وفاة المواطن المصاب بعد دخوله المستشفى بأربع ساعات.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.