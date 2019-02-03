مصر | "شمال القاهرة" ترفض إشكال "حسين سالم" على حكم تعويض سكرتيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شمال القاهرة" ترفض إشكال "حسين سالم" على حكم تعويض سكرتيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المحامي شعبان سعيد، محامي صوفيا ماري لويس، سكرتيرة رجل الأعمال حسين سالم، إن الدائرة 2 إشكالات التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، رفضت الاستشكال المقدم من رجل الأعمال على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في يوليو الماضي، بإلزام شركة نعمة جولف، المملوكة له، بدفع 120 ألف فرنك سويسري، لصالح سكرتيرته، وذلك في الدعوى التي أقامتها بسبب "فصلها تعسفيا" من العمل بالشركة، كما أمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح "صوفيا".
وكانت دائرة العمال بمحكمة استئناف القاهرة، أصدرت حكما في الدعوى رقم 5520 لسنة 2013، لصالح صوفيا ماري لويس، حيث شمل إلزام الشركة بدفع 108 آلاف و794 فرنكا سويسريا، تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة فصلها تعسفيا من عملها، فضلا عن إلزام الشركة بدفع 11055 فرنكا سويسريا، مقابل ما يُسمى "مهلة إخطار"، وتقدم محامو "سالم" باستشكال على الحكم، نظرته المحكمة في عدة جلسات، وأصدرت قرار برفضه.
محكوم عليه بـ"المؤبد" و"الإعدام".. "الأمن العام" يضبط هاربا خلال 25 يناير بالإسماعيلة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، من ضبط عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011.
ونجح قطاع الأمن العام، في ضبط العنصر الإجرامي شديد الخطورة "عواد. س. ع" وشهرته "عواد الإسكندراني"، سن 37، عاطل، ومقيم بناحية المنايف دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل عمد بمركز فايد والمحكوم عليه بالإعدام
في قضية قتل عمد بمركز فايد وبالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي "قتل عمد، وشروع في قتل" وبالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة، و السابق اتهامه في 5 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقة وسائل نقل" بمنطقة جبلية بناحية أبو سلطان دائرة مركز فايد.
وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام شارك فيها مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه حال قيادته السيارة رقم (جيب شيروكي) وبحوزته (بندقية آلية وخزينة و10 طلقات من ذات العيار)، واعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع ومقاومة السلطات حال ضبطه، وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
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