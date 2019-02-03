مصر | "شمال القاهرة" ترفض إشكال "حسين سالم" على حكم تعويض سكرتيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شمال القاهرة" ترفض إشكال "حسين سالم" على حكم تعويض سكرتيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحامي شعبان سعيد، محامي صوفيا ماري لويس، سكرتيرة رجل الأعمال حسين سالم، إن الدائرة 2 إشكالات التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، رفضت الاستشكال المقدم من رجل الأعمال على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في يوليو الماضي، بإلزام شركة نعمة جولف، المملوكة له، بدفع 120 ألف فرنك سويسري، لصالح سكرتيرته، وذلك في الدعوى التي أقامتها بسبب "فصلها تعسفيا" من العمل بالشركة، كما أمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح "صوفيا".

وكانت دائرة العمال بمحكمة استئناف القاهرة، أصدرت حكما في الدعوى رقم 5520 لسنة 2013، لصالح صوفيا ماري لويس، حيث شمل إلزام الشركة بدفع 108 آلاف و794 فرنكا سويسريا، تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة فصلها تعسفيا من عملها، فضلا عن إلزام الشركة بدفع 11055 فرنكا سويسريا، مقابل ما يُسمى "مهلة إخطار"، وتقدم محامو "سالم" باستشكال على الحكم، نظرته المحكمة في عدة جلسات، وأصدرت قرار برفضه.