مصر | اليوم.. إعادة محاكمة متهمين في "أحداث عنف الجيزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة محاكمة متهمين في "أحداث عنف الجيزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة متهميين في "أحداث عنف الجيزة" لقيامهما بقطع الطريق بمحيط جامعة عين شمس. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي بسكرتارية عمر عاشور وأيمن القاضي. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.

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