أخبار مصر | "سعفان" يطمئن على العاملين بشركة للملابس الجاهزة ببني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يطمئن على العاملين بشركة للملابس الجاهزة ببني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمستشار هاني عبد الجابر إبراهيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض ببني سويف، وذلك في إطار زيارته للمحافظة.

واطمأن الوزير من إدارة المصنع على أوضاع العمال، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن الاطمئنان على توفر سبل الضمان الاجتماعي من تأمين اجتماعي وصحي لهم، موجهًا إياهم بضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، لرفعة شأن الاقتصاد المصري عاليًا، مشيدا بالعاملين بالمصنع والقائمين عليه،

واستمع "سعفان" إلى العمال لمعرفة المشكلات التي قد تواجههم في بيئة عملهم، مصغيًا لهم ومتحدثًا معهم، متطرقًا لسؤالهم عن كافة حقوقهم التي كفلها لها قانون العمل، للتأكد من ضمان راتب يكفل لهم سبل حياة كريمة.

وشدد الوزير على أهمية دعم الاستثمار والمستثمرين، ودورهم الكبير في بناء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى دور العامل المصري الكبير والفاعل في بناء الوطن، الذي إذا ما توفرت له السبل والإمكانات اللازمة، استطاع صنع المستحيل، باعتباره رأس مال الدولة المصرية، مما يؤكد أهمية العملية التكاملية بين العمال والمستثمرين في بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجي المستقر الذي نحلم به جميعًا في بلدنا مصر.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف عرفان شافعي، ضرورة بحث مشكلات العمال بصورة دائمة ومستمرة، لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل دومًا على إزالتها، لتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما له من نفع كبير على ازدهار الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، مرحلة البناء والتنمية، والتي تدخل في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

واستمع الوزير لمشكلتين لعاملتين بالمصنع، وأعطى توجيهاته الفورية لمدير المديرية بضرورة حلهما وإفادة بالنتيجة خلال أسبوع عما تم حيال هاتين المشكلتين، الأمر الذي قوبل من جميع العمال بسعادة غامرة.

وأكد "سعفان" أن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية ساعدت في خفض معدل البطالة إلى نسبة 10% حاليا بعد أن كانت قد وصلت15% في 2013 للقضاء على شبح البطالة.

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف دور العمال الفاعل في بناء الوطن وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن محافظة بني سويف تعتبر من المحافظات الواعدة صناعيًا بما يتواجد على أرضها من ثمان مناطق صناعية تسهم بأكبر الأثر في القضاء على البطالة.

