أخبار مصر | خلال 24 ساعة.. نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن بعدة محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن بعدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرار لفاعليات حزب مستقبل وطن، فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ماراثون رياضي بمدينة الشروق، بمشاركة شباب الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتفيذية بالمدينة.

يأتى ذلك الماراثون ضمن العديد من الأنشطة المجتمعية التى ينظمها الحزب خلال الآونة الأخيرة، حيث حمل المشاركون فى الماراثون أعلام مصر.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط معرضًا لبيع الملابس الشتوية والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بكفر سعد، ويأتى ذلك المعرض ضمن العديد من الأنشطة المجتمعية التى ينظمها الحزب خلال الآونة الأخيرة. الحزب

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية تضم مختلف التخصصات تم من خلالها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بقرية الضبيعة.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس نظمت أمانة الحزب رحلة لـ100 من أعضائها لزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب وتنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان الصحة الإنجابية بمركز شباب السيد هاشم.

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم 3 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة فى أحياء الصيفية والبارودية والمسلة كما قامت الأمانة برعاية بطولة الجمهورية للملاكمة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة خلال الفترة من 2 لـ7 فبراير الحالى فى استاد الفيوم الرياضى بمشاركة 800 لاعب على مستوى الجمهورية .

من ناحية أخرى قامت أمانة الحزب فى الوادى الجديد بعقد ندوة تثقيفية حول دور المشاركة المجتمعية فى تنمية المجتمع بمقر جمعية تنمية المجتمع بالفرافرة وتنظيم ورشة عمل عن الصناعات البيئية والحرف اليدية بمركز الداخلة