أخبار مصر | رئيس دار الكتب: تدشين الموقع الإليكتروني للدار خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس دار الكتب: تدشين الموقع الإليكتروني للدار خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب هشام عزمي رئيس دار الكتب، عن سعادته بإعادة افتتاح دار الكتب عقب ترميمه.

وقال، خلال كلمته بافتتاح دار الكتب بحضور رئيس الوزراء وحاكم الشارقة، بعد ترحيبه بالحضور أنه خلال أيّام سوف يتم إطلاق الموقع الإليكتروني لدار الكتب والوثائق ليصل محوى الدار للجميع رقميا ليستفيد أكبر عدد من المواطنين.

وأشار عزمي، إلى أن دار الكتب يحتوي على الكثير من مخطوطات نادرة في الدين والطب والفلك والأدب واللغة، مكتوبة باللغات: العربية، والتركية، والفارسية ومصاحف شريفة تتميَّز بجودة الخط، وبراعة الزخرفة، وجمال النقوش المُحلاة بالذهب. وبرديات عربية. ووثائق. و"فَرَمانات" بالعربية وبالتركية.

وأوضح أن دار الكتب نجح لأول مرة في اعادة مخطوطين نادرين قبل بيعها بأيام في مزاد.

رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دار الكتب عقب افتتاحه