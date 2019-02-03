أخبار مصر | بعد قليل.. افتتاح مدرسة العروبة بإمبابة بعد تطويرها بحضور وزيرة التضامن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. افتتاح مدرسة العروبة بإمبابة بعد تطويرها بحضور وزيرة التضامن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مدرسة العروبة بإمبابة، ويرافقها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف والسفير الياباني بمصر بعد تطويرها من قبل جمعية تكاتف بالتعاون مع برنامج المنح اليابانية.

*وننشر التفاصيل الكاملة عن المدرسة وتكلفة أعمال التطوير:

- التكلفة الإجمالية لأعمال تطويرات المدرسة بلغت 6 مليون جنيه منها 4 مليون جنيه و800 ألف مقدمة من الجانب الياباني و20% من إجمالي التكلفة مقدمة من جمعية تكاتف.

- شملت أعمال التطوير الآثاث والتجهيزات والتطوير الإنشائي وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة وأولياء الأمور.

- وشملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالب وطالبة مقابل 451 طالب وطالبة

- تم الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم ودورات مياه وإنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية وتوفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة.

- مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بالجيزة هي المدرسة الثانية التي تطورها الجمعية من خلال التعاون مع البرنامج الياباني والمدرسة رقم 25 والتي طورتها الجمعية على مستوى محافظات القاهرة –الجيزة – القليوبية – بني سويف – السويس.

كما ننشر الصور الخاصة للمدرسة بعد إفتتاحها من أعمال التطوير.

وكانت أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة " أنت بطل " عن الطفل المصري "عمر 13 عاما" الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته.

ويقوم بالبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإليكتروني للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح وتستمر احداث القصة فى العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولى فى النهاية.

ويأتي ذلك على هامش أفتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب وتفقده جناح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير الصندوق.