أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي ومحافظ أسوان يبحثان أخر مستجدات مشروعات التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي ومحافظ أسوان يبحثان أخر مستجدات مشروعات التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء أحمد إبراهيم – محافظ أسوان بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، للوقوف على آخر التطورات للموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

يأتى هذا اللقاء استكمالاً للاجتماع الذى عقد فى نوفمبر من العام الماضى على ضوء السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والقطاع الخاص والمحافظات على مستوى الجمهورية في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر - 2030 .

فى بداية اللقاء، تم مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذها داخل محافظة أسوان، حيث تم التأكيد أن الهدف الأساسى لهذه المشروعات التى يتعاون فيها الإنتاج الحربى والمحافظة هو تحقيق الصالح العام للمواطنين داخل المحافظة، وتم خلال اللقاء عرض الموقف التنفيذى لتطوير ميدان )العميرات ) بمدينة ادفو، كما تم عرض نسب التنفيذ للمشروعات التى تقوم بها شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتنفيذها في محافظة أسوان ومنها تطوير مركز شباب أبو سمبل السياحي وحمام سباحة تدريبي للناشئين بنادى الشمس الرياضى وأعمال تحسين وتطويل الأرصفة في عدد من محطات السكة الحديد في مدن المحافظة، وكذا رصف الطرق بمراكز (كوم أمبو، ادفو، أسوان، نصرالنوبة، دراو) ، وتطويرمكتب بريد السلوى بأسوان، وإنشاء عدد (42) ملعب قانونى وخماسى نجيل صناعى وبناء المعهد الأزهرى (معهد فتايات الكلح بشرق أسوان )، كذلك تم عرض الموقف النهائى لتنفيذ أعمال شبكة التغذية والصرف الصحى بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة.

ومن جانبه، أعرب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن ثقته فى إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بين المحافظة والوزارة لما يتوافر بها من خبرات فنية وعمالة مدربة على أعلى مستوى ولما حققته من نجاحات كبيرة فى تنفيذ المشروعات التى تم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة، خاصة وأن المحافظة تستعد حالياً لزيارة الرئيس المرتقبة خلال شهر مارس بعد إعلان مدينة أسوان عاصمة الشباب الافريقى لعام 2019، وذلك فى ختام منتدى "شباب العالم" بشرم الشيخ والدعوة لانطلاق منتدى الشباب العربى والافريقى من أسوان لبحث أبرز القضايا والتحديات التى تواجه شباب القارة الافريقية والمنطقه العربية، وهذا التوجيه يعنى ثقة الرئيس بإمكانيات أسوان نظرا لما تملكه من خلفية حضارية تستوعب تعدد الثقافات.